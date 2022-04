Depuis l’été 2021, le Ripplecove Hôtel & Spa a doublé ses unités d’hébergement et a ajouté à son offre plusieurs services et activités sur le site. Nous sommes donc à la recherche d’ambassadeurs enthousiastes qui sauront faire rayonner l’établissement dans tout son ensemble. Vous aurez l'opportunité d'apporter votre expertise à notre établissement 5 étoiles. Vous pourrez vous épanouir aux côtés d'une équipe expérimentée, compétente et dévouée.

Pourquoi travailler au Ripplecove Hôtel & Spa ? Le Ripplecove Hôtel & Spa est un établissement 5 étoiles situé sur les rives du majestueux lac Massawippi dans les Cantons-de-l’Est. Toute l’année, nous accueillons une clientèle qui vient y chercher la quiétude, qui cherche à s’évader et qui souhaite vivre des expériences uniques dans un panorama à couper le souffle. Travailler au Ripplecove, c’est pouvoir évoluer dans un cadre exceptionnel et enchanteur, avec des collègues tout aussi engagés que vous. En plus de travailler dans un environnement naturel, apaisant et chaleureux, vous rejoignez une équipe soudée qui vous accompagnera à toutes les étapes de votre développement professionnel.

Entrez dans l'aventure et découvrez l'univers de l'hôtel ici : https://ripplecove.com/

Plusieurs postes à combler :