Rock of Ages embauche !

8 Opérateurs de machines et tailleurs de pierre

Lieu: 4, rue Rock of Ages, Stanstead QC J0B 3E2

8 postes à combler : Dès maintenant

À PROPOS DE ROCK OF AGES – UNE COMPAGNIE POLYCOR INC.

Rock of Ages est une compagnie de Polycor Inc. Polycor Inc. est le chef de file mondial de l’industrie de la pierre naturelle, et sa mission principale est de refaire tomber les gens amoureux avec cette matière intemporelle. Sa renommée internationale découle d'un important héritage issu du travail de la pierre sur des sites historiques, des projets institutionnels, commerciaux et résidentiels. Fondée à Québec (Canada) en 1987, la compagnie emploie aujourd’hui près de 1 300 personnes et possède plus de 50 carrières et 20 usines de fabrication à travers l’Amérique du Nord et l’Europe.

DESCRIPTION DU POSTE

Sous la supervision du contremaitre, le titulaire de l’emploi a les responsabilités suivantes pour soutenir la production :

Taillage :

Effectuer diverses étapes reliées à la réalisation de la taille rustique de marche et autre produit en granit : Disposer la pierre à l’aide d’un palan, rouleaux ou leviers; Marque la pierre en traçant des lignes le long d’un gabarit; Reporter sur la pierre les mesures du dessin avec règle, latte, équerre, craie ou pointe à tracer; Faire sauter des fragments de pierre selon le tracé pour parvenir à la finition, aux dimensions ou la forme requise avec masse, ciseau ou ciseau pneumatique;



Gravure :

Participer aux étapes de gravure des inscriptions ou motifs sur la surface de la pierre : Graver les inscriptions ou motifs en se basant sur le gabarit dessiné; Verser les substances abrasives dans la sableuse et choisir le bon ajustement du jet de sable; Passer la pierre au jet de sable sans l'aide d'un pochoir pour donner un fini différent.



Opération :

Opérer des scies à disque diamantés ou autre modèle;

Opérer différents équipements servant à la fabrication de pierre pour les projets et l’aménagement paysager;

Effectuer diverses tâches de polissage et s’assurer d’un succès de l’étape de la finition;

Soutenir l’ensemble de la production pour assurer une bonne continuité des opérations.

EXIGENCES

Aucune formation n’est requise, la formation est donnée sur place par notre équipe;

Aucune exigence linguistique – langue française et anglaise couramment utilisées;

Avoir de bonnes capacités physiques;

Vous devez faire preuve d’autonomie, de débrouillardise et être capable de travailler en équipe.

CONDITIONS

Salaire selon l’expérience et station occupée, 21,15$/heure pouvant aller jusqu’à 25,78$/heure;

Prime de soir : 1$/heure;

Quart de travail : possibilité d’être de jour ou soir, selon l’évolution des besoins;

Statut d’emploi : permanent, temps plein – 40 heures par semaine

Assurances collectives, régime de retraite, programme d’aide aux employés et programme de télémédecine « Dialogue ».

PRÉCISIONS ADDITIONNELLES :

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor Inc. souscrit au principe d’équité en matière d’emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature sera retenue.

4 Foreurs-Journaliers carrières

Lieu: 315 Chemin Cedarville, Ogden QC J0B 3E3

4 postes à combler : Dès maintenant

DESCRIPTION DU POSTE

Sous la responsabilité du directeur des Carrières, le titulaire de l’emploi effectue les tâches suivantes pour soutenir la production à différents niveaux :

Sciage :

Opérer des scies à câbles diamantés pour l’extraction du granit selon la méthodologie d’utilisation des équipements de sciage;

Fournir les données d’extraction quotidiennement;

Maximiser la récupération de blocs de dimension optimale à l’intérieur d’un banc de granit et réalisant des coupes parallèles et perpendiculaires;

Entretenir et vérifier quotidiennement son équipement.

Forage :

Opérer des foreuses pneumatiques ou hydrauliques pour l’extraction du granit selon la méthodologie d’utilisation des équipements de forage;

Déterminer l’emplacement et l’angle des trous à forer;

Entretenir et vérifier quotidiennement son équipement.

Cassage :

Percer des trous au marteau pneumatique le long de la rainure;

Détacher le bloc avec des coins d’abattage ou des plats-coins;

Équarrir les blocs afin de respecter le poids de transport.

EXIGENCES

Aucune formation n’est requise, la formation est donnée sur place par notre équipe;

Aucune exigence linguistique – langue française et anglaise couramment utilisées;

Avoir de bonnes capacités physiques;

Vous devez faire preuve d’autonomie, de débrouillardise et être capable de travailler en équipe.

CONDITIONS

Salaire selon l’expérience et station occupé, pouvant aller jusqu’à 24,44$/heure;

Prime de soir : 1$/heure;

Quart de travail : possibilité d’être de jour ou soir, selon l’évolution des besoins;

Statut d’emploi : permanent, temps plein – 40 heures semaine

Assurances collectives, régime de retraite, programme d’aide aux employés et programme de télémédecine « Dialogue ».

