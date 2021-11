SOS Surplus d’Outils Spécialistes embauche !

Gestionnaire d'inventaire/livreur à Sherbrooke

20.00 $ par heure

39.50 h - Temps plein

Emploi Permanent de jour

1 poste à combler dès que possible

Avantages :

Compensation financière pour achat de vêtements

Rabais employés

Surplus d'outils spécialistes à besoin de toi afin d'effectuer une gestion d'inventaire, livraison entre succursales et organisation de livraison de colis.



Notre compagnie familiale en croissance est dans le secteur de la vente de détails d'outillages varié provenant d'une des plus grosse chaîne d'outillages des État-Unis. Nous achetons des lots d'outillages en surplus d'inventaire, retour clients, boîte endommagé dans le transport et autre que nous testons et renvendons au Québec à prix réduit. Nous sommes aussi un commerce essentiel ce qui nous permet de rester en opération malgré la pandémie.



Il s’agit d’un poste à temps plein de jour et de semaine. Paye au 2 semaines avec horaire de 79h stable.



Les responsabilités consistent à :

Effectuer des livraison de produits afin de fournir les succursales.

Organiser, emballer et étiquetter des commandes en ligne effectué sur notre site web.

Vérifier l'inventaire en succursale et corriger au besoin pour assurer qu'elle soit juste et correspond au stock.

Coordonner les activités entre les succursales et l'entrepôt.

S'assurer du suivie clients pour les outils en réparation qui doivent être fait à l'entrepôt.

Avoir une connaissance de base sur l'ordinateur pour pouvoir crée des produits afin de permettre la vente en ligne de ceux-ci.

Maîtriser le français et l'anglais oral et écrit.

Posséder un permis de conduire valide

Posséder une bonne forme physique (Chargement et déchargement du camion de livraison)



Nous espérons vous avoir parmi notre équipe jeune et dynamique!

Mécanicien(ne) de petits moteurs à Sherbrooke

20 $ par heure

39.50 h - Temps plein

Emploi Permanent - Jour

2 postes à combler dès que possible

Avantages :

Bonis performance

Rabais employés

Surplus d'Outils Spécialistes est à la recherche de technicien(ne) de service pour se joindre à la famille. Travailler chez Surplus d'outils Spécialistes c’est relever des défis stimulants au sein d’une équipe jeune et dynamique.

Avec des propriétaires humain et reconnaissant qui encourage et apprécie leurs employés, vous serez toujours bien traités.

En tant que technicien(ne), vous serez appelé à faire de la réparation et de l'entretien d'outils variés qui feront en sorte que vos journées ne seront jamais les mêmes! Nous encourageons la coopération et le travail d'équipe, donc soyez sur que vous serez bien entouré de gens compétents qui sont présent pour vous faire évoluer.

L'horaire standard de 39.5 heures/semaine est de 8h à 16h30 et finissez à 16h le vendredi! Possibilité de prime en plus.

Votre contribution:

Réaliser les réparations et l’entretien préventif des différents outils à moteur (compresseurs, génératrice et autre)

Analyser et diagnostiquer le problème et évaluer les travaux à réaliser.

Identifier les pièces à remplacer et à réparer.

Exécuter les travaux de démontage, d’assemblage, d’installation, de réparation et d’entretien préventif.

Tester l’équipement à l’aide d’instruments de mesure fournis

Apporter votre savoir-faire et ingéniosité dans le but d'améliorer les processus et de faciliter le travail.

Assister techniquement les ventes avec votre savoir approfondi sur le fonctionnement des produits.

Nous fournissons tout les outils nécessaires pour effectuer vos tâches. FORMATION INCLUSE!

Habiletés:

Bon jugement

Aptitude à solutionner les problèmes

Capacité d’analyse

Capacité d’apprentissage

Sens de l’organisation et du travail

Polyvalence

Connaissance général avec des outils

Une simple connaissance en électronique et électrique est un atout.

Joignez vous à une équipe dynamique en postulant dès maintenant!

Au plaisir de vous rencontrer.

Technicien en outillages général à Sherbrooke

18 à 20 $ par heure selon l'expérience

39.50 h - Temps plein

Emploi Permanent - Jour

4 postes à combler dès que possible

Avantages :

Bonis de performances

Café

Compensation financière pour achat de vêtements

Rabais employés

Surplus d'Outils Spécialistes est à la recherche de technicien(ne) de service pour se joindre à la famille. Travailler chez Surplus d'outils Spécialistes c'est relever des défis stimulants au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Avec des propriétaires humain et reconnaissant qui encourage et apprécie leurs employés, vous serez toujours bien traités.

En tant que technicien(ne), vous serez appelé à faire de la réparation et de l'entretien d'outils variés qui feront en sorte que vos journées ne seront jamais les mêmes! Nous encourageons la coopération et le travail d'équipe, donc soyez sur que vous serez bien entouré de gens compétents qui sont présent pour vous faire évoluer.

L'horaire standard de 39.5 heures/semaine est de 8h à 16h30 et finissez à 16h le vendredi! Possibilité de prime en plus.

Votre contribution:

Réaliser les réparations et l’entretien préventif des différents outils électrique, à batterie et pneumatique.

Analyser et diagnostiquer le problème et évaluer les travaux à réaliser.

Identifier les pièces à remplacer et à réparer.

Exécuter les travaux de démontage, d’assemblage, d’installation, de réparation et d’entretien préventif.

Tester l’équipement à l’aide d’instruments de mesure fournis

Apporter votre savoir-faire et ingéniosité dans le but d'améliorer les processus et de faciliter le travail.

Nous fournissons tout les outils nécessaires pour effectuer vos tâches.

Habiletés:

Bon jugement

Aptitude à solutionner les problèmes

Capacité d’analyse

Capacité d’apprentissage

Sens de l’organisation et du travail

Polyvalence

Connaissance général avec des outils

Une simple connaissance en électronique et électrique est un atout mais non nécéssaire. NOUS OFFRONS LA FORMATION PAYÉE!

Joignez vous à une équipe dynamique en postulant dès maintenant!

Au plaisir de vous rencontrer.

Vendeur au détail d'outillages à Drummondville

17$ par heure

35 à 40 h - Temps plein

Emploi Permanent - Jour - Fin de semaine

Poste à combler pour le 1 janvier 2022

Avantages :

Café

Rabais employés

SOS Outils œuvre dans le commerce au détail d'outillages général en liquidation. Notre expertise est dans notre connaissance, nos prix de liquidations des outils ainsi que le service offert à notre clientèle. Les outils vous intéresse? Nous sommes l'endroit pour y baigner. Nous avons besoin de vos talents dans notre équipe jeune et dynamique.

Tu cherches à mettre à profit ton entregents et ta sociabilité et pour toi c’est naturel d’approcher les gens et t’impliquer ? SOS Outils pourrait être le magasin parfait pour mettre en application tes compétences! Nous désirons combler un poste de conseiller(ère) à la vente à Drummondville et voici ce que nous offrons en échange de tes services :

Rabais-employé

Programme de reconnaissance des années de service

Stationnement sur place gratuit

Horaire de travail stable, flexible et temps plein

Environnement familial et compréhensif

Des formations pour être bien informé sur les produits en magasin

PRINCIPALES TÂCHES

Offrir un service-client hors-pair

Conseiller les bons produits selon les besoin du client

Effectuer la mise en marché du magasin

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES

Expérience en service à la clientèle/vente

Être à l’aise avec un ordinateur/tablette(ipad)

Travail d’équipe

Excellente communication

Télétravail:

Non

