Transport JCG recrute des mécaniciens de véhicules lourds

Tu es à la recherche d’un poste de mécanicien de véhicules lourds?

Transport JCG est présentement en recrutement pour ses divisions de Drummondville et East Angus.

Viens te joindre à notre équipe dynamique, expérimentée et bien établie depuis plus de 37 ans.

Taux horaire avantageux qui saura répondre à tes attentes.

Possibilité d’horaire flexible de jour ou de soir avec prime.

Assurances collectives complètes, allocations de bottes, vêtements et d’outils!

Nous avons le poste qu’il te faut!

Postule dès maintenant au RH@transportjcg.com

Pour plus de détails : 819-477-6599 poste 2260