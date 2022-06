Waterville TG a besoin de toi!

JOURNALIER DE PRODUCTION



Poste à combler : 20 Permanents

Lieu(x) : Waterville, Coaticook

Principaux défis :

Pleins de tâches variées de production, on a de la diversité dans nos usines;

Opération de presses de moulage : Injecter, démouler, ébavurer, inspecter – C’est réellement impressionnant comme manière de faire;

Opérations secondaires : Manipuler, couper, coller, inspecter – Parfois du véritable bricolage, mais du bricolage de précision;

Tâches connexes : Emboîter, préparer, transporter, inspecter – C’est un travail d’équipe sur toute la ligne;

Inspecter revient souvent, mais on veut le meilleur pour nos clients et les conducteurs!

Qualifications :

Une bonne attitude – On veut apprendre à se connaître pour mieux travailleur ensemble;

Prêt à travailler en équipe – On tient à notre bonne dynamique et notre succès commun;

Expérience en usine (un atout) – Ce serait bien, mais on est prêt à te montrer, bien entendu;

Dans tous les cas, on a une excellente formation lors de ton embauche, peu importe ton rôle et ton niveau d’expérience.

Sommaire du poste :

Diplôme : Aucun

Quart de travail : Jour / Soir / Nuit

Statut de l’emploi : Permanent – Temps plein

Salaire : Salaire d’entrée à 19.05$. Possibilité d’atteindre jusqu’à 23.90$ selon le poste (majorité des assurances collectives comprises!)

Bonification : Primes avantageuses de soir (0.80$) et de nuit (1.25$)

Entrée en fonction : Dès que possible

Lieu de travail : Waterville ou Coaticook

Venez profiter de nos nombreux avantages : Programme d’assurances collectives très avantageux! Possibilité de banquer jusqu’à cinq jours de vacances supplémentaires! Régime de retraite Programme d’aide aux employés Rabais corporatif Environnement de travail propre et axé sur la santé et sécurité



Les postulants doivent être disponibles sur plusieurs quarts de travail (jour, soir et nuit) et doivent être disponibles pour une de nos deux usines (Waterville et Coaticook)

Pour plus de détails ou pour postuler : www.watervilletg.com/carrieres/