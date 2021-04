11 cas positifs chez les Olympiques de Gatineau

Les Olympiques de Gatineau sont frappés de plein fouet par la COVID-19. Au moins 11 cas positifs ont été confirmés au sein de l'organisation.

Quatre cas positifs sont aussi rapportés chez les Remparts de Québec.

La plus récente vague de tests confirme que les opposants des derniers jours des Pics et des Remparts, soit Boisbriand, Rimouski et Baie-Comeau, n'ont pas été infectés. Même chose pour les officiels de ces rencontres.

Toutefois, ils sont tous en isolement pour 14 jours par mesure préventive.