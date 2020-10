110 cas confirmés à la Résidence Prescott et Russell

La situation est loin de s'améliorer à la Résidence Prescott et Russell dans l'Est ontarien où 110 cas de COVID-19 ont été confirmés depuis le début de l'éclosion.

La plupart des cas ont été asymptomatiques et 32 d'entre eux sont maintenant résolus.

Une résidente est décédée. Toutefois, son cas de COVID-19 avait été résolu avant son décès.

78 cas sont présentement actifs, soit 46 résidents et 32 employés.

42 résultats de dépistage sont encore attendus.

En raison de la situation, la résidence reçoit de l'aide d'urgence de la part de nombreuses agences de soins de santé, dont le Bureau de santé de l'est de l'Ontario et la Croix-Rouge.

« Il s'agit d'une éclosion très grave. Nous désirons, toutefois, rassurer les familles et la communauté que la Résidence Prescott et Russell bénéficie du soutien de nombreux partenaires de soins de santé dans le but de maîtriser l'éclosion, et de s'assurer qu'on prend bien soin des résidents. »

Dr Paul Roumeliotis, médecin-hygiéniste