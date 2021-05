18 000 foyers supplémentaires branchés à haute vitesse en Outaouais

Un peu plus de 18 000 foyers supplémentaires seront branchés à Internet haute vitesse de Cogeco et d'Xplornet en Outaouais d'ici septembre 2022.

Le branchement est possible grâce à un investissement de 112 millions de dollars des différents paliers de gouvernement.

Ça touche près d'une soixantaine de municipalités de la région.

Le mois dernier, une annonce semblable a été faite par Québec et Ottawa pour le branchement d'un peu plus de 10 000 foyers de l'Outaouais à Internet haute vitesse de Bell.

« Les services Internet haute vitesse sont à présent considérés comme essentiels dans une société moderne comme celle du Québec. L'accès à des services Internet performants, fiables et abordables est au cœur du développement économique et social des communautés. Les projets financés par l'Opération haute vitesse Canada-Québec sont un élément clé du virage numérique du Québec et favoriseront l'accès à la télémédecine, l'éducation à distance, le divertissement, la vente en ligne et le télétravail. »

Extrait du communiqué de presse du gouvernement du Québec