1800 paniers de Noël seront distribués en Outaouais

Moisson Outaouais va distribuer cette année 1 800 paniers de Noël aux plus démunis de la région.

Les bénévoles mettent la touche finale aujourd'hui à l'assemblage des paniers, qui contiennent plusieurs aliments frais et une tourtière spécialement concoctée pour l'occasion.

Chaque panier a une valeur d'environ 100 dollars et peut nourrir jusqu'à 4 personnes.

L'organisme affirme que la demande est toujours aussi grandissante pour l'aide alimentaire.

Les personnes seules, les aînés et les familles monoparentales sont particulièrement touchés.

« L'événement des paniers de Noël est une initiative qui s'ajoute au dépannage alimentaire quotidien. C'est l'occasion d'offrir des aliments plus rares, réconfortants et rassasiants. Pour les 16 000 personnes mensuellement vivant de l'insécurité alimentaire, la viande et les mets traditionnels de Noël sont souvent hors de portée. »

Armand Kayolo, Directeur général de Moisson Outaouais