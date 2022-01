2021, l'année de tous les records pour le marché immobilier à Ottawa

Le marché immobilier d'Ottawa a fracassé des records en 2021, tant en nombre d'unités vendues que de prix.

Malgré un ralentissement en décembre, plus de 20 000 unités résidentielles et condominiums ont trouvé preneur l'an dernier, soit 7% de plus qu'en 2020.

Selon la Chambre immobilière d'Ottawa, le prix moyen pour une maison a grimpé de 24% en 2021 pour atteindre 719 000$.

La hausse est de 16% pour les condos avec un coût moyen de 419 000$.

- Avec la collaboration de Jadrino Huot, journaliste Noovo Info