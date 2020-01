250 000$ pour sortir le FMG du rouge

La Ville de Gatineau vole au secours du FMG et lui verse 250 000$ pour éponger ses pertes de la dernière édition.

Le budget de l'organisation aurait notamment souffert d'une baisse de la vente de billets journaliers, dont le prix avait été gonflé à 65$.

Rappelons que le FMG avait augmenté son budget à 4,4 millions de dollars dans le but d'attirer de plus grands artistes, et donc plus de festivaliers.

L'organisation a toutefois admis hier avoir mal géré les changements.

Selon LeDroit, le prix des billets journaliers sera revu à la baisse cette année.