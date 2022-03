30 000 emplois pour les réfugiés ukrainiens en Ontario

L'Ontario ouvre les bras aux réfugiés ukrainiens et leur offrira du boulot à leur arrivée au Canada.

30 000 emplois sont disponibles dans la province, alors que des dizaines d'entreprises ont manifesté un intérêt à accueillir des ressortissants ukrainiens.

Le gouvernement Ford a d'ailleurs annoncé la mise sur pied d'une ligne téléphonique pour jumeler des employeurs à des réfugiés.

Le ministre ontarien du Travail n'a toutefois pas précisé la nature des emplois qui seront offerts aux réfugiés, mais affirme qu'il s'agit d'emplois en demande.

« Des centaines d'employeurs se sont mobilisés. Des dizaines de dirigeants syndicaux se sont mobilisés.Nous avons maintenant plus de 30 000 emplois qui attendent les Ukrainiens lorsqu'ils arrivent ici. [...] Bien sûr, le gouvernement fédéral travaille tous les jours pour faire venir les Ukrainiens. Notre travail consiste à nous assurer que nous sommes là pour les Ukrainiens lorsqu'ils arrivent ici, que nous avons des traducteurs disponibles, que nous avons des emplois disponibles, que nous avons des endroits où ils peuvent vivre lorsqu'ils arrivent ici, et que tout le monde est sur le pont pour rendre la transition aussi douce que possible. » (traduction libre)

- Monte McNaughton, ministre ontarien du Travail