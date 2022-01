3e dose aux 18 ans et plus de l'Outaouais en mode sans rendez-vous

Le CISSS de l'Outaouais accélère l'administration de la dose de rappel aux adultes de la région.

Ceux qui le désirent peuvent désormais se rendre «sans rendez-vous» à la clinique de vaccination du palais des Congrès à Gatineau pour recevoir leur 3e dose.

C'est le seul endroit où c'est possible de le faire dans la région.

Les personnes âgées de 18 ans et plus peuvent se présenter à la clinique sans rendez-vous située au Palais des Congrès de Gatineau pour recevoir leur dose de rappel selon l'horaire suivant. Les vaccins offerts sont Pfizer ou Moderna selon les disponibilités. Palais des Congrès de Gatineau (lundi au vendredi - 8h30 à 19h / samedi et dimanche - 8h30 à 17h)

Il faut rappeler que l'option «sur rendez-vous», via le site Clic Santé, est maintenant accessible aux 35 ans et plus.

Demain, ce sera au tour des 25 ans et plus et vendredi au tour des 18 ans et plus.