3e dose : plus de 600 rendez-vous en quelques heures seulement

L'engouement se fait sentir en Outaouais pour l'administration de la 3e dose de vaccin contre la COVID-19.

Le CISSS confirme que déjà plus de 600 personnes âgées de 80 ans et plus ont pris rendez-vous depuis hier pour obtenir leur dose de rappel.

Il faut dire que ce n'est pas une dose obligatoire, mais plutôt fortement recommandée parce que les experts ont constaté que les effets du vaccin s'estompaient chez les personnes âgées.

Dès demain, ce sera au tour des 75 ans et plus de pouvoir prendre rendez-vous pour leur 3e dose.

Les 70 ans et plus pourront quant à eux s'inscrire à partir de mardi prochain.

Ceux et celles qui ont reçu deux doses du vaccin d'AstraZeneca ou de Covishield pourront se faire vacciner à compter du 25 novembre.

Jusqu'à présent, un peu plus de 84% des gens de 12 ans et plus en Outaouais ont reçu leurs deux doses de vaccin contre la COVID-19.