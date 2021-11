3e hôpital à Gatineau : mobilisation pour une construction au centre-ville

La mobilisation se poursuit afin que le 3e hôpital de Gatineau soit construit au centre-ville.

Une lettre a été envoyée à ce sujet aux différents acteurs politiques dans le dossier.

Elle est signée par l'Association des résidants de l'Île de Hull, l'Association du patrimoine du Ruisseau de la Brasserie et Vision centre-ville.

Le regroupement avoue privilégier le site industriel du ruisseau de la Brasserie, situé en bordure du corridor du Rapibus, pour la construction du futur hôpital.

Selon eux, il s'agit d'un choix logique et central avec un accès facile au réseau de transport en commun.

Rappelons que le gouvernement Legault devrait faire part de son choix d'ici la fin de l'année.

Différents sites seraient dans la mire de Québec, dont des terrains près du Centre Asticou et sur le boulevard de la Technologie dans les Hautes-Plaines.

Des pressions sont aussi faites pour favoriser le site du centre Robert-Guertin.

« Tous s'entendent pour dire que la centralité géographique et la proximité d'un réseau de transport en commun en site propre sont incontournables pour assurer un accès universel et équitable aux services hospitaliers. Nous sommes aussi en faveur d'un site qui respecte les critères écologiques mis de l'avant par plusieurs organismes environnementaux. Nos leaders politiques doivent saisir ce moment historique et poser des gestes structurants pour les prochaines générations de Gatinois et Gatinoises. »

Extrait de la lettre envoyée par l'Association des résidants de l'Île de Hull, l'Association du patrimoine du Ruisseau de la Brasserie et Vision centre-ville