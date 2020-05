45 000$ amassés pour Centraide Outaouais

Plus de 45 000$ ont été amassés par Centraide Outaouais ce week-end dans le cadre de sa collecte de bouteilles et cannettes consignées.

Les sites de collecte ont dû être fermés une heure plus tôt vu l'imposante générosité des Gatinois.

« Nous avons littéralement été submergés de bouteilles et de canettes. Nous sommes soufflés par tant de générosité. Nous avons dû fermer les sites à l’école polyvalente Nicolas-Gatineau et l’école secondaire de l'Île à 15 h, au lieu de 16 h, tellement on ne fournissait plus au triage. Je tiens à remercier du fond du cœur la population ainsi que les dévoués bénévoles qui ont travaillé sans relâche. Nous étions tous courbaturés le lendemain ! »

- Nathalie Lepage, directrice générale de Centraide Outaouais