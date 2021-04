50 nouveaux cas de COVID-19 en Outaouais et 190 à Ottawa

50 nouveaux cas de COVID-19 et un décès s'ajoutent aujourd'hui au bilan de l'Outaouais.

Le nombre d'hospitalisations demeure quant à lui élevé, mais stable.

53 personnes sont hospitalisées, dont 7 aux soins intensifs.

On compte 717 cas actifs dans la région, une baisse de 54 par rapport à hier.

À Ottawa, la santé publique rapporte 190 nouveaux cas et 5 décès.

Un peu plus d'une centaine de personnes se trouvent à l'hôpital à cause du virus.

Dans l'Est ontarien, le bilan fait état de 11 nouveaux cas.

BARRAGES ROUTIERS ENTRE GATINEAU ET OTTAWA

Des dizaines d'automobilistes ont été refoulés hier à la frontière entre Gatineau et Ottawa pour des raisons jugées non essentielles.

Le Service de police d'Ottawa précise que 74 conducteurs ont dû rebrousser chemin sur un peu plus de 1 000 véhicules contrôlés entre 14h et 20h.

Certains voulaient traverser de l'autre côté de la rivière pour aller à l'épicerie ou encore pour aller faire des achats dans un des magasins de cannabis de la capitale.

Rappelons que les barrages routiers aléatoires sont de retour depuis une semaine des deux côtés de la rivière des Outaouais afin de limiter les déplacements non essentiels entre les deux provinces.

DE NOUVELLES BARRIÈRES DANS LES AUTOBUS D'OC TRANSPO

Les chauffeurs d'OC Transpo jouiront prochainement d'une meilleure protection contre la COVID-19 à bord des autobus.

De nouvelles barrières permanentes seront installées sur la majorité des véhicules de la flotte d'ici le mois de septembre.

Elles remplaceront les barrières temporaires qui avaient été installées au début de la pandémie pour limiter le plus possible les contacts entre les chauffeurs et les passagers.