52M$ pour des travaux de réhabilitation à Gatineau-Ottawa

La Commission de la capitale nationale (CCN) reçoit 52 millions de dollars du fédéral pour restaurer et entretenir quelques-unes des infrastructures les plus emblématiques de la région.

L'argent permettra notamment de réparer les dommages causés par les inondations de 2019, entre autres au parc Jacques-Cartier, sur les berges de la rivière Gatineau et du lac Leamy, ainsi qu'à l'escarpement de la colline du Parlement.

Le belvédère Champlain, dont un mur s'est effondré dans le parc de la Gatineau, sera également réparé.

Des améliorations aux berges du pont Portage et au pont Champlain sont également dans les plans.

« Les investissements dans le réaménagement de la pointe Nepean; la résilience des berges de la rivière des Outaouais; l’accès durable à nos précieux espaces verts; et bien d’autres projets encore fortifient des actifs qui donnent à la région une importance nationale. Les personnes qui vivent ici seront satisfaites de cet engagement du gouvernement à préserver la nature et le caractère de cette capitale, et ce, pour le pays tout entier. »

- Tobi Nussbaum, premier dirigeant de la CCN