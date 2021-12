59 armes à feu saisies dans l'Est ontarien

Les policiers de la GRC ont frappé un grand coup la semaine dernière contre le trafic d'armes à feu.

Ils ont arrêté sur la route, tout près de Cornwall dans l'Est ontarien, deux Québécois qui avaient en leur possession trois grands sacs remplis d'armes illégales.

Les armes étaient arrivées un peu plus tôt par bateau en provenance des États-Unis.

En tout, 59 armes à feu ont été saisies par les policiers.

Selon les autorités, la marchandise était destinée à des réseaux criminels.

« L'enquête a permis de découvrir un nombre total de 53 pistolets prohibés et à autorisation resteinte, 6 fusils prohibés et 110 chargeurs grande capacité. Comme c'est le cas pour la grande majorité des armes à feu illégales, on croit que ces armes étaient destinées à des réseaux criminels et à des groupes de trafic illicite d'armes à feu. »

Gendarmerie royale du Canada