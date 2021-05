65% des Ontariens vaccinés d'ici la fin du mois

En Ontario, le gouvernement Ford travaille sur un plan pour administrer le vaccin de Pfizer aux ados de 12 à 15 ans.

Santé Canada a donné le feu vert à la vaccination de cette tranche d'âge aujourd'hui après avoir analysé des études préliminaires menées aux États-Unis.

La province avance également que 65% des Ontariens de 18 ans et plus devraient avoir reçu au moins une dose des vaccins contre la COVID-19 d'ici la fin du mois.

Jusqu'à présent, le taux de personnes vaccinées atteint 43%.

Rappelons que la vaccination est présentement ouverte aux 50 ans et plus en Ontario et aux 18 ans et plus dans certains quartiers chauds de la province.