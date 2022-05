66 000$ pour vivre dignement à Gatineau

Le coût de la vie augmente et ça se voit dans les statistiques concernant le revenu viable.

Selon l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques, à Gatineau, une famille de deux adultes et deux jeunes enfants en CPE devrait gagner 66 000$ pour vivre dignement, soit le deuxième montant le plus élevé au Québec, après Sept-Îles.

Par rapport à l'an dernier, c'est une hausse de 6%. Le prix de l'essence y serait pour beaucoup.

Une personne seule devrait gagner près de 30 000$ pour vivre sans pauvreté, alors qu'une personne avec un enfant a besoin de près de 43 000$.

IRIS