95% des fonctionnaires fédéraux complètement vaccinés

95% des fonctionnaires fédéraux affirment être complètement vaccinés contre la COVID-19.

C'est ce qu'a déclaré la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, hier.

Incluant ceux et celles qui n'ont reçu qu'une dose jusqu'à maintenant, la couverture vaccinale atteint 98% dans la fonction publique.

1255 des quelque 268 000 fonctionnaires fédéraux ont affirmé n'avoir reçu aucune dose de vaccin.

Seulement 0,3% d'entre eux n'ont pas rempli leur attestation de vaccination, ce qu'ils devaient faire au plus tard le 29 octobre.

Des sanctions allant jusqu'à la suspension sans solde seront appliquées dès le 15 novembre.

Environ 3150 demandes d'exemption ont par ailleurs été faites. Elles sont analysées au cas par cas.

« J’aimerais remercier le plus d’un quart de million de fonctionnaires de l’ensemble du Canada et dans le monde qui ont fait preuve de leadership en contribuant à notre effort de vaccination national contre la COVID-19. Nous savons que le fait d’avoir un effectif entièrement vacciné signifie que les lieux de travail sont plus sécuritaires, ainsi que les collectivités où cette importante population vit et travaille. Cela veut aussi dire une meilleure protection pour les Canadiens qui se présentent en personne pour avoir accès aux services gouvernementaux. »

- Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor