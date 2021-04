À quand la fin des mesures spéciales d'urgence en Outaouais?

Les mesures spéciales d'urgence seront vraisemblablement prolongées en Outaouais.

Selon le Journal de Québec, les écoles demeureront fermées au-delà du 3 mai, tout comme les commerces non-essentiels. Le couvre-feu sera également maintenu à 20h pour un certain temps.

Une rencontre de la cellule de crise du gouvernement est prévue ce matin pour entériner cette décision. Le premier ministre François Legault fera le point à 13h00 cet après-midi.

Le ministre régional, Mathieu Lacombe, s'était d'ailleurs gardé de crier victoire trop tôt hier, malgré une baisse des cas quotidiens de COVID-19 dans la région.

« Moi, je ne me réjouirais pas trop vite. On doit être encore très, très, très prudent. C'est sûr que c'est plaisant de voir des chiffres qui baissent, mais on a des enjeux quand même en Outaouais au sujet de la capacité hospitalière, au sujet de nos ressources humaines. Il faut rester très prudents. »

- Mathieu Lacombe, ministre responsable de la région de l'Outaouais