ACHAT LOCAL Vision centre-ville met au défi les Gatinois

À quelques semaines du temps des Fêtes, Vision centre-ville vous encourage plus que jamais à acheter local.

L'organisme lance une série de défis à la population afin de découvrir l'offre commerciale du centre-ville.

« Nous sommes confiants que cette campagne d’achat local centre-ville permettra aux Gatinois de faire de belles découvertes sur une offre qui est méconnue au centre-ville. On peut y trouver à manger, à boire, des cadeaux pour toute la famille, des services de couture et de coiffure, etc. Le centre-ville a une palette importante de services et le soutien des Gatinois est primordial en ces temps difficiles afin de soutenir vos commerçants. »

Isabel Thériault, présidente de Vision centre-ville