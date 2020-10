Action de grâce : « restez à la maison! » dit le CISSSO

*Texte modifié à 13h39 le 9 octobre 2020

À l'aube du long week-end de l'Action de grâce, le mot d'ordre est clair : restez à la maison!

Le CISSS de l'Outaouais vous invite à festoyer seulement avec ceux et celles qui habitent sous votre toit.

« Le message est d'éviter toute rencontre et souper avec la famille élargie ou les amis pour éviter les contacts non essentiels. Donc, plus on évite de se rassembler, plus on empêche le virus de circuler et de se propager. »

Dre Brigitte Pinard, Directrice de la santé publique