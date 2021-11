Action Gatineau se positionne en opposition officielle

Maude Marquis-Bissonnette demeure cheffe d'Action Gatineau, du moins jusqu'à nouvel ordre.

C'est ce qu'elle a indiqué hier, quatre jour après sa défaite dans la course à la mairie de Gatineau.

Selon le parti, c'est la décision qui permettra d'assurer la transition le plus sereinement.

« Comme c'est la première fois que nous vivons une situation comme celle-ci à Gatineau, nous sommes encore en train de défricher les solutions possibles, et voir comment procéder pour la suite. Dans tous les cas, Maude Marquis-Bissonnette demeurera au service du caucus et des membres d'Action Gatineau en tant que cheffe, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Après discussions avec les instances du parti, les candidats élus et défaits, c'est la décision qui va nous permettre d'aborder les prochains mois le plus sereinement possible. »

- Action Gatineau