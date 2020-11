Action Gatineau se prépare en vue des élections

Action Gatineau se prépare déjà en vue des prochaines élections municipales, prévues en novembre 2021.

Le parti du maire a lancé hier le processus d'investiture dans les 19 districts électoraux afin de trouver ses représentants lors du prochain scrutin.

Pour vous présenter, il faut être membre du parti et avoir été approuvé par le Comité d'investitures.

Les dates des assemblées d'investiture seront dévoilées prochainement.

« C’est vraiment un moment emballant pour notre mouvement. Plusieurs personnes nous ont déjà signalé un intérêt à briguer l’investiture d’un district. Nous ferons plusieurs annonces dans les prochaines semaines, afin de déterminer des dates d’assemblées d’investitures et des candidates et candidats annonceront leurs intentions. En définitive, ce sont les membres qui décideront de la personne qui les représentera lors de la prochaine élection et nous sommes convaincus qu’à la fin de ce processus, nous aurons réussi à rassembler une excellente équipe de candidats. »

- François Soucy, directeur général d’Action Gatineau et président d’élections pour les investitures