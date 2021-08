Action Gatineau veut sauver le pont Alexandra

Action Gatineau se porte à la défense du pont Alexandra.

Le candidat dans le district de Hull-Wright, Steve Moisan, a lancé une pétition afin de demander aux candidats des différents partis aux élections fédérales de se positionner contre la démolition du pont, qui a été construit en 1901.

Action Gatineau souhaite plutôt en faire un lien de transport écologique.

« Le Pont Alexandra est un symbole important pour toute la région de Gatineau-Ottawa. Or, la Commission de la capitale nationale, après une discussion ce printemps qui n’a pas duré 30 minutes, a déclaré son intention de démolir le pont actuel, sans consultation véritable des citoyen.ne.s et des élu.e.s, et sans étude exhaustive de sa valeur patrimoniale. J’entends beaucoup de résident.e.s dans mon porte-à-porte qui veulent sauver le pont. L’Île-de-Hull regorge de sites patrimoniaux à mettre en valeur, mais lorsque vient le temps de les protéger, on ressent une certaine indifférence de la part des gouvernements fédéral et provincial. En plus, c’est un pont très achalandé par les marcheurs, cyclistes et autres, ce qui en fait un lien écologique crucial. »

- Steve Moison, candidat d'Action Gatineau dans le district de Hull-Aylmer.