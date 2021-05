Affaire UNIS : pas de conflit d'intérêt pour Trudeau, Morneau blâmé

Le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique du Canada conclut que Justin Trudeau n'a pas enfreint la Loi sur les conflits d'intérêts dans l'affaire UNIS.

Le premier ministre, son épouse, sa mère et son frère ont tous participé aux activités de l'organisme au cours des dernières années.

Mario Dion, commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique du Canada

Le commissaire, qui a dévoilé son rapport aujourd'hui, est toutefois plus critique à l'endroit de l'ancien ministre des Finances, Bill Morneau.

Selon le commissaire, le politicien aurait dû se récuser des discussions menant à l'octroi d'un contrat de plusieurs centaines de millions de dollars à UNIS/WE Charity pour la gestion d'un programme de bénévolat étudiant en raison des liens étroits qui existent entre sa famille et l'organisme.

« L'étude a révélé que la nature de la relation entre M. Morneau et UNIS comprenait un degré de mobilisation exceptionnellement élevé de son cabinet ministériel quant aux dossiers relatifs à l'organisme, ainsi qu'un libre accès à son cabinet, ce qui équivalait à un traitement de faveur. Le commissaire Dion a également conclu que le traitement de faveur était fondé sur la relation entre M. Morneau et M. Craig Kielburger, le cofondateur d'UNIS. Le commissaire a en effet déterminé que M. Kielburger, en plus d'être un électeur de M. Morneau, était aussi un ami, au sens de la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi). »

Extrait du rapport du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique du Canada