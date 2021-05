Agressions sexuelles: les policiers de Gatineau recherchent d'autres victimes

Les policiers de Gatineau recherchent d'autres potentielles victimes qu'aurait pu faire un homme de 27 ans accusé en lien avec des crimes sexuels.

Jean-Philippe Chaussé, un ancien candidat du Parti conservateur du Québec aux élections de 2018, aurait fait au moins six victimes, dont certaines étaient mineures.

Il les aurait rencontré, pour la plupart, par l'entremise de l'organisme Héberge-Ados, qu'il avait lui-même fréquenté adolescent et où il était devenu bénévole.

Les faits reprochés seraient survenus entre 2012 et 2017. Dans certains cas, les victimes n'avaient pas l'âge de consentir à une relation sexuelle en raison de leur jeune âge.

Lors de ces relations sexuelles, l'accusé aurait dépassé les limites consenties et forcé ses victimes à poursuivre des actes non consentis. Certaines agressions auraient causé des blessures corporelles et d'autres auraient été commises avec une arme.

« L'aspect psychologique et de manipulation de ce type d'agression est important et peut accroître la difficulté, pour les victimes, à en parler ou à porter plainte. Le Service de police tient à rassurer les victimes que leur désir de porter plainte officiellement ou non sera toujours respecté. Les victimes sont au coeur des interventions des policiers. Lorsque des victimes développent des sentiments amoureux envers une personne qui les abusera par la suite, il peut être encore plus bouleversant pour elles de parler de l'agression sexuelle ou de porter plainte. Il est important de rappeler que le consentement à une relation sexuelle peut être retiré à tout moment. Le fait de consentir à une relation sexuelle ne donne pas le droit au partenaire de dépasser les limites et de poursuivre l'acte lorsque la victime demande de cesser. En aucun cas, des sentiments amoureux ne peuvent justifier de tels agissements, qui constituent une agression sexuelle. » - Service de police de la Ville de Gatineau

Jean-Philippe Chaussé, qui a été arrêté le 5 mai, fait maintenant face à 17 chefs d'accusation.

Les enquêteurs ont découvert divers éléments de preuve, comme des photos et des vidéos intimes, qui laissent croire qu'il y ait d'autres victimes.