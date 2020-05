Aide aux entreprises et achat local à Gatineau

La Ville de Gatineau met en place une série de nouvelles mesures pour aider les entreprises et favoriser l'achat local durant la pandémie.

Elle va notamment réduire de 75% le loyer mensuel de certains de ses locataires, reporter l'échéance de paiement d'un permis d'affaires et prolonger la validité des permis de construire.

Par ailleurs, une subvention de près de 125 000 dollars sera octroyée pour favoriser l'achat local.

Une campagne de promotion sera bientôt lancée tout comme une nouvelle plateforme transactionnelle, qui sera complémentaire au Panier Bleu du gouvernement du Québec.

« La crise inédite que nous traversons touche de nombreuses entreprises et commerces sur tout le territoire. Ce projet s'ajoute aux mesures qui ont déjà été mises sur pied pour venir en aide à nos entrepreneurs et stimuler notre économie. J'invite chacune et chacun à être solidaire et à continuer d'encourager nos commerces locaux. Plus que jamais, il faut que nous dépensions notre argent chez nous! »

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau