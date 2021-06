Aînés et environnement: déjà deux engagements pour France Bélisle

La campagne électorale municipale est bel et bien lancée pour la candidate à la mairie de Gatineau, France Bélisle.

Elle a déjà pris deux engagements, à la lumière des discussions, forums et consultations publiques tenus dans les dernières semaines.

« Les gens s’attendent à un vrai leadership. Ils veulent qu’on s’occupe d’eux et des irritants de leur quotidien bref, que la Ville soit mieux gérée! La déconnexion entre la communauté et l’actuel cabinet du maire Maxime Pedneaud-Jobin et celle qui suit ses traces, Maude Marquis-Bissonnette : c’est assez ! »

- France Bélisle, candidate à la mairie de Gatineau