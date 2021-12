Alcool au volant : un policier de Gatineau arrêté

Un policier de Gatineau a été arrêté au cours du week-end pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool.

L'homme dans la trentaine n'était pas en service au moment des faits.

Il a été intercepté sur le territoire des policiers de la MRC des Collines.

Le SPVG a ouvert une enquête administrative.

Le policier, qui compte plus de 15 ans de service, fera face à des mesures administratives en attendant de subir son procès.

« La direction du SPVG rappelle qu'elle exige que ses policiers et ses policières respectent les plus hauts standards en matière d'éthique et de normes professionnelles, et qu'elle n'hésite pas à mettre en place des moyens et des processus pour instaurer une véritable culture éthique au sein de son organisation. »

Service de police de Gatineau