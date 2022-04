Alcool au volant: une hausse inquiétante à Ottawa

La conduite avec les facultés affaiblies connait une inquiétante recrudescence à Ottawa.

Le Service de police d'Ottawa a porté 25% plus d'accusations ce mois-ci qu'en mars 2021.

Au total, depuis le 1er janvier, 146 accusations ont été déposées, dont 54 en mars seulement.

Cette tendance à la hausse s'observe aussi chez les apprentis conducteurs, qui sont soumis à une tolérance zéro en matière d'alcool.

Près de la moitié des conducteurs inculpés depuis janvier 2022 ont par ailleurs été impliqués dans une collision.

Tous les 1,3 jours, en moyenne, une collision survient par la faute d'un conducteur aux facultés affaiblies à Ottawa.

« Ces chiffres augurent mal pour la sécurité routière chez les automobilistes et les usagers de la route plus vulnérables à la veille de la saison du cyclisme et du retour des trottinettes électriques au centre-ville. Nous tenons à rappeler aux conducteurs que la conduite avec les facultés affaiblies n’est pas seulement dangereuse; c’est aussi un acte criminel. Prenez l’habitude de prévoir votre retour à la maison sobre et en sûreté. »

- Service de police d'Ottawa