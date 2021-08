Alcool et vitesse en cause dans un accident à L'Ange-Gardien

Un homme de 37 ans de L'Ange-Gardien pourrait devoir faire face à la justice en lien avec un spectaculaire accident survenu hier soir.

Le conducteur a perdu la maîtrise de sa voiture vers 20h sur le chemin River et a fait des tonneaux, s'immobilisant à l'envers dans le fossé.

L'homme, qui était inconscient, est demeuré coincé dans l'habitacle et a dû en être extirpé par les services d'urgence.

Il a été transporté à l'hôpital pour y soigner des blessures qui ne mettent heureusement pas sa vie en danger.

« Le conducteur, un homme de 37 ans de L'Ange-Gardien, seul à bord, est alors coincé dans le véhicule et inconscient. Il reprend conscience quelques minutes plus tard et il est extirpé du véhicule. Les Paramédics le prenne en charge et le transporte au CH de Hull pour traiter des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger. »

- Josée Forêt, lieutenante, Sécurité publique de la MRC des Collines