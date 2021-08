Alcool : les gens de l'Outaouais champions de la modération

La modération a bien meilleur goût. Les gens de l'Outaouais l'ont bien compris.

Selon un sondage CROP, c'est ici qu'on retrouve le pourcentage le plus élevé de buveurs qui respectent les limites recommandées de consommation d'alcool.

29% des répondants affirment avoir dépassé les limites au moins une fois par mois au cours de la dernière année comparativement à 36% au Québec.

C'est d'ailleurs l'Outaouais qui a mis la main cette année sur le Trophée Éduc'alcool de la modération.

« Depuis le début de nos enquêtes sur les régions du Québec et l’alcool, l’Outaouais a généralement fait bonne figure au palmarès, mais il y a deux ans, elle avait glissé au bas du peloton. J’avais alors mis en garde ses habitants contre les dangers de l’abus d’alcool et fait appel à leur sens des responsabilités. Ils ont rebondi de manière spectaculaire et leurs progrès ont dépassé toutes nos espérances : cette année, ils se surpassent! La région trône au sommet du palmarès ou est sur le podium sous plusieurs aspects. La modération y est désormais bien intégrée. »

Hubert Sacy, directeur général d’Éduc’alcool