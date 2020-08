Alerte de tornade: plus de peur que de mal

Plus de peur que de mal hier après le déclenchement d'alertes de tornade pour les régions de Gatineau, d'Ottawa et de l'Est ontarien.

On ne confirme aucune tornade du côté d'Environnement Canada, mais le temps s'est déchainé en fin d'après-midi dans plusieurs secteurs.

La région d'Oxford Mills, au sud d'Ottawa, a été parmi les plus touchées en Ontario. On n'y rapporte heureusement pas de dommages majeurs et, surtout, aucun blessé.