Amende salée pour avoir omis de s'arrêter devant les feux d'un autobus

Un conducteur de 84 ans écope d'une amende très salée pour ne pas s'être arrêté devant les feux clignotants d'un autobus scolaire.

Les policiers de la Sûreté du Québec ont été avisés du comportement dangereux de l'automobiliste par un citoyen.

L'incident s'est produit vers 6h30 le 9 avril dernier sur le chemin Montcerf-Lytton à Montcerf.

Selon les autorités, le plaignant aurait dû retenir des jeunes pour éviter qu'ils se fassent heurter par le conducteur.

L'octogénaire a reçu des constats d'infraction pour un montant total d'un peu plus de 1 800 dollars et 13 points d'inaptitude ont été ajoutés à son dossier pour avoir commis une action susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes et pour ne pas avoir immobilisé son véhicule à plus de 5m d'un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents étaient en marche.