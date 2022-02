André Fortin dépose une pétition pour le maintien de la SOPFEU à Maniwaki

Le libéral André Fortin prend sur ses épaules le dossier de la SOPFEU à Maniwaki.

Le député de Pontiac a déposé à l'Assemblée nationale hier une pétition d'environ 5 000 noms en faveur de l'annulation du déménagement de la direction de la base de Maniwaki vers Val-d'Or.

L'été dernier, le député caquiste de Gatineau, Robert Bussière, avait refusé de déposer un document semblable.

Il faut dire que les citoyens de la région revendiquent depuis maintenant un peu plus d'un an le maintien de la gouvernance et de la gestion du Centre régional de lutte de la base de la SOPFEU à Maniwaki.

Le comité d'urgence pour la sauvegarde de la base demande au gouvernement de se prononcer clairement dans ce dossier et d'annuler le déménagement.