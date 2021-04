Apprentissage en ligne après la relâche en Ontario

L'apprentissage se poursuivra en ligne pour tous les élèves de l'Ontario au retour de la semaine de relâche.

La décision a été prise alors que les hôpitaux de la province sont surchargés et que les variants de la COVID-19 se propagent rapidement dans la communauté.

« En gardant les enfants à la maison plus longtemps après le congé d'avril, nous limiterons la transmission communautaire, nous réduirons la pression sur nos hôpitaux et nous aurons plus de temps pour déployer notre plan de vaccination contre la COVID-19. » Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

Le gouvernement Ford ne s'est pas avancé sur une possible date de réouverture des écoles. La situation sera réévaluée quotidiennement.

Les garderies pour les enfants qui ne sont pas en âge d'aller à l'école demeureront ouvertes.

Rappelons que tout l'Ontario est sous un ordre de rester à la maison depuis la semaine dernière. Les commerces non essentiels sont notamment fermés pour quatre semaines.

LA SITUATION EN ONTARIO

La situation dans les hôpitaux demeure toujours aussi préoccupante alors qu'on compte présentement 1 646 personnes hospitalisées à travers la province, dont 619 aux soins intensifs.

Les hôpitaux ont d'ailleurs reçu l'ordre d'annuler les chirurgies et les opérations non urgentes jusqu'à nouvel ordre pour traiter plus de patients atteints de la COVID.

Le bilan provincial s'est alourdi aujourd'hui d'un peu plus de 4 400 nouveaux cas et de 15 décès supplémentaires.

À Ottawa, la santé publique rapporte 348 nouveaux cas et un décès supplémentaire.

96 personnes sont présentement hospitalisées, une hausse de 15 par rapport à la veille.

Dans l'Est ontarien, le plus récent bilan fait état de 38 nouveaux cas et de 36 hospitalisations.