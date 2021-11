Assermentation: France Bélisle appelle à l'unité

La nouvelle mairesse de Gatineau, France Bélisle, a lancé un appel à l'unité hier soir lors de la cérémonie d'assermentation du nouveau conseil municipal.

Dans son discours, elle a martelé que la collaboration entre élus, mais aussi avec l'administration municipale, est essentielle pour faire avancer Gatineau.

« En politique, on peut choisir de mettre l'accent sur nos différences. On peut souligner à grands traits ce qui nous oppose. On peut choisir de s'affronter. On peut choisir de se confronter. Mais à quel prix? Au nom de quoi et au nom de qui? À l'opposé, nous pouvons choisir d'apprécier nos différences, d'apprivoiser nos divergences et de voir ce qui nous rend complémentaires. On peut accepter d'être en désaccord afin de s'élever pour le bien commun. La politique, c'est l'art du compromis. »

- France Bélisle, mairesse de Gatineau