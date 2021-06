AstraZeneca: l'Ontario réduit l'intervalle entre les deux doses

L'Ontario accélère à son tour l'administration des deuxièmes doses du vaccin d'AstraZeneca.

Comme au Québec, l'intervalle entre les deux doses a été réduit de 12 à huit semaines.

« Cette décision est fondée sur de nouvelles données probantes cliniques concernant l’administration de deux doses de vaccins différents, comme le soutient le Comité consultatif national de l’immunisation. Des données probantes provenant de multiples études indiquent que la combinaison des vaccins contre la COVID-19 (c’est-à-dire, le fait de recevoir un vaccin à ARNm après avoir reçu un vaccin d’AstraZeneca) à des intervalles de doses compris entre huit et 12 semaines est sûre et démontre une réponse immunitaire favorable. Il est prouvé qu’un intervalle plus long entre deux doses du vaccin d’AstraZeneca (tel qu’un intervalle de 12 semaines) procure une protection plus élevée. »

- Gouvernement de l'Ontario