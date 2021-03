AstraZeneca : un vaccin sécuritaire rappelle la ministre Elliott

Au tour de la ministre de la Santé de l'Ontario de se montrer rassurante envers le vaccin d'AstraZeneca.

Christine Elliott encourage les Ontariens à se faire vacciner contre la COVID-19 et à ne pas avoir peur du controversé vaccin qui est jugé sécuritaire.

C'est d'ailleurs le vaccin que recevra la ministre dans les prochains jours et elle le fera devant les caméras. C'est ce qu'a fait le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, la semaine dernière afin de montrer l'exemple.

Le gouvernement Ford a également annoncé aujourd'hui un investissement de 1,2 milliard de dollars pour aider les hôpitaux à se remettre de la pandémie.

« Les hôpitaux sont au cœur de la pandémie depuis le premier jour, dispensant d'excellents soins aux malades et aux personnes vulnérables, et réagissant sans hésitation aux diverses éclosions. Il est clair que ces soins supplémentaires entraînent des coûts. Nous devons donc, en tant que gouvernement, intervenir et les soutenir. Nous devons veiller à ce que nos hôpitaux restent viables et continuent de servir la population longtemps après la fin de la COVID-19. »

Doug Ford, premier ministre de l'Ontario