Attaque homophobe: un joueur du Rouge et Noir suspendu

Un joueur du Rouge et Noir d'Ottawa a été suspendu relativement à une agression à caractère homophobe qui serait survenue le week-end dernier à Toronto.

L'ailier défensif Chris Larsen fait présentement l'objet d'une enquête interne, après que des allégations aient fait surface sur les réseaux sociaux.

C'est ce qu'a confirmé la formation dans un communiqué diffusé hier.

Un jeune homme aurait été attaqué par un groupe d'individus qui lui auraient lancé des insultes homophobes et qui l'auraient battu jusqu'à ce qu'il perde connaissance, et ce en plein mois de la Fierté.

La police de Toronto, qui a ouvert une enquête, refuse de confirmer pour le moment l'identité des suspects dans cette affaire.

« Le Rouge et Noir et l'OSEG sont fiers du rôle que nous jouons dans notre communauté et nous nous engageons à continuer de construire une organisation, sur le terrain et en dehors, qui reflète les valeurs de notre communauté. La diversité et l'inclusion sont au cœur de nos valeurs organisationnelles et nous ferons de notre mieux pour utiliser notre plateforme afin de contribuer à faire cesser les actes de haine et de violence, y compris l'homophobie. [...] Nous sommes particulièrement désolés pour le traumatisme causé à la communauté 2SLGBTQ+. »

- Mark Goudie, PDG de l'Ottawa Sports and Entertainment Group (traduction libre)