Attention dans les zones scolaires : les policiers vous ont à l'oeil

En cette période de rentrée scolaire, le Service de police de Gatineau tient à rappeler aux automobilistes qu'ils seront surveillés de très près.

Les policiers mèneront différentes opérations notamment pour la vitesse dans les zones scolaires.

Il faut savoir que les amendes pour ce type d'infraction sont maintenant doublées.

Par exemple, dans une zone de 30 km/h et selon leur excès de vitesse, les conducteurs fautifs s'exposent à des contraventions pouvant aller jusqu'à plus de 2 000 dollars et jusqu'à 36 points d'inaptitude peuvent être ajoutés à leur dossier.