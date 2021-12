Aucun cas confirmé du variant Omicron en Outaouais

L'Outaouais ne rapporte aucun cas confirmé du nouveau variant Omicron, du moins pour l'instant.

Le CISSS précise toutefois que cinq voyageurs sont en isolement préventif puisqu'ils reviennent d'un des pays ciblés par le fédéral.

De l'autre côté de la rivière, quatre cas du nouveau variant ont été détectés jusqu'à présent.

Le CISSSO et Santé publique Ottawa travaillent en collaboration dans ce dossier.

« On ne sait pas beaucoup de choses sur ce nouveau variant-là. Donc, on attend les résultats pour voir le potentiel de transmission et la sévérité. Il n'y a aucune preuve en ce moment que les vaccins qu'on a utilisés ne nous protègeront pas contre le variant Omicron. »

Dre Carol McConnery