Avertissement de smog pour la région de Gatineau-Ottawa

Environnement Canada a émis un bulletin météo spécial sur la qualité de l'air pour la région de Gatineau-Ottawa.

Des niveaux élevés de pollution sont possibles encore aujourd'hui en raison de la fumée des feux de forêt en activité dans le nord-ouest de l'Ontario et dans l'est du Manitoba.

Des vents du sud devraient pousser la fumée hors de la région d'ici la fin de journée.

Depuis trois semaines, au moins trois avertissements de smog ont été émis pour Gatineau-Ottawa.

La fumée de feux de forêt est composée d'un mélange de particules et de gaz en constant changement qui contient de nombreux produits chimiques potentiellement nocifs pour votre santé. Une toux inhabituelle, l'irritation de la gorge, des maux de tête et l'essoufflement comptent parmi les symptômes possibles. Les enfants, les aînés et les personnes atteintes d'une maladie cardiovasculaire ou pulmonaire, comme l'asthme, sont plus à risque.

Source : Environnement Canada