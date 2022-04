Avis d'ébullition à Chelsea

Un avis d'ébullition d'eau est en vigueur à Chelsea.

Tous les résidents desservis par le réseau d'aqueduc municipal doivent faire bouillir l'eau au moins une minute avant de la consommer.

« Notez qu’il sera aussi possible durant cette période d’observer une eau brouillée et une baisse de pression de l’eau dans tout le réseau. Dès que la situation sera rétablie, un courriel sera envoyé, en plus de la diffusion de messages sur les différentes plateformes de la Municipalité pour avertir les citoyens. »

- Municipalité de Chelsea