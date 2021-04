Barrages routiers: le Service de police d'Ottawa assouplit son approche

C'est déjà terminé, la surveillance continue des déplacements entre Gatineau et Ottawa aux ponts interprovinciaux.

Le Service de police d'Ottawa modifie son approche, après avoir suscité la grogne de nombreux automobilistes qui ont été pris dans d'importants bouchons de circulation lundi matin.

Désormais, les contrôles routiers seront érigés de façon sporadique aux différentes portes d'entrée vers Ottawa.

« Les changements opérationnels annoncés aujourd’hui visent à mieux assurer la santé et la sécurité de chacun, à amoindrir les retards et les risques encourus par les voyageurs et à permettre aux travailleurs essentiels d'arriver à bon port et à l’heure. »

- Service de police d'Ottawa