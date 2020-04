Bell accélère le déploiement de son service Internet en milieu rural

Bell accélère le déploiement de son nouveau service Internet résidentiel sans fil en milieu rural en réaction à la crise de la COVID-19.

180 municipalités au Québec et en Ontario sont visées par cette initiative. Vous allez trouver la liste complète en CLIQUANT ICI.

En tout, ce sont 137 000 foyers supplémentaires qui seront connectés d'ici la fin du mois d'avril.

« Maintenant plus que jamais, nous devons rester en contact. Je suis heureuse du leadership de Bell et du soutien qu'elle offrira aux Canadiens en ces temps difficiles. Nous traverserons ce dur moment en prenant soin de nos voisins et en restant ensemble, séparés. Cette annonce aide un plus grand nombre de Canadiens à le faire. »

Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural